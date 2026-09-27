Kuşadası Davutlar\'da beklenmeyen yuvada sıkışan 22 caretta yavrusu denize ulaştırıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Davutlar sahilinde caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının yuvada sıkışan 22 yavrusu denizle buluşturuldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Bu durum bizim için sürpriz oldu. Çünkü yerini tespit edip, korumaya aldığımız bir yuva değildi" dedi.

Kuşadası'ndaki sahillere bu yıl 11, Didim'dekilere de 10 olmak üzere toplam 21 caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası yumurta bıraktı. Yuvalama alanları EKODOSD tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı. Önceki gün de Davutlar Mahallesi sahilinde denize girenler, plajda 2 caretta caretta yavrusu olduğunu görünce durumu EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi. Bölgeye giden Sürücü, kumsalda dolaşan 2 caretta caretta yavrusunun izlerini takip edip, plajda daha önce tespit etmedikleri bir yuva olduğunu belirledi. Yuvayı açan Sürücü, yaptığı kontrolde yumurtadan çıkan 45 yavrunun gece saatlerinde denize ulaştığını, 22 yavrunun ise kumların arasında sıkıştığını gördü. 22 yavrunun yuvalama alanından denize doğru açılan kanalla sorunsuz bir şekilde denizle buluşması sağlandı.

'SON YUVADAN DA YAVRULARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Yavruları kurtardıkları için çok mutlu olduklarını belirten Sürücü, "Plajda fazla insan bulunmadığından yavruların izleri belirgindi. Kısa süre arama yaptıktan sonra yuvanın yerini tespit ettik. Yuva yeri kış mevsiminde SSK deresinin taşması nedeniyle sel suları altında kalmıştı. Bölgede hem katı atık kirliliği hem de balçık oluşmuştu. Atıklar temizlenmiş, balçık ise yaz aylarında kuruyarak sertleşmişti. Buna rağmen dişi kaplumbağa bu alanı yuva yeri olarak seçmiş, yuvayı kazmış ve yumurtalarını bırakmış. Aynı koşullarda bu yuvaya 300 metre mesafedeki SSK Sitesi kumsalına da bir kaplumbağa tarafından yumurta bırakıldı. Bu yuvalar, deniz kaplumbağalarının uygun koşullar bulabildikleri her kumsalı yuvalama alanı olarak kullanabildiklerini bir kez daha gösterdi. Yaptığımız kontrolde, yuvada 68 yumurta bulunduğu, bunlardan 1'inin bozuk olduğu, 45 yavrunun gece saatlerinde yuvadan çıktığını belirledik. Kontrol amacıyla açılan yuvadan 22 yavru daha çıkarılarak denize ulaştırıldı. Kuşadası'nda koruma altındaki son yuvadan da önümüzdeki günlerde yavruların çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.