Kuşadası'na madalyasıyla gelen tek kollu atlet Eminoğlu CrossFit'te takdir topladı - Son Dakika
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Kuşadası'na madalyasıyla gelen tek kollu atlet Eminoğlu CrossFit'te takdir topladı

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Kuşadası\'na madalyasıyla gelen tek kollu atlet Eminoğlu CrossFit\'te takdir topladı
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Doğuştan sol kolu olmayan atlet Tuğçe Melis Eminoğlu, Kuşadası'ndaki Uluslararası CrossFit Yarışması'nda mücadelesiyle takdir topladı. İstanbul'da kariyerinin ilk madalyası olan gümüşü kazanan Eminoğlu, madalyasını Kuşadası'na getirdi ve 2027 hedefleri olduğunu söyledi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası CrossFit Yarışması'na bu yıl da katılan tek kollu atlet Tuğçe Melis Eminoğlu (31), rakipleri karşısında sergilediği mücadelesiyle takdir topladı. Kuşadası'na ilk madalyasını da getiren Eminoğlu, "Çalışmalarımın karşılığını almaya başladığım için çok mutlu oldum. Benim gibi olan sporculara asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kuşadası'nda 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı 'Uluslararası CrossFitt Yarışması' dün başladı. Kuşadası'nda 9 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda atletler, olimpik halter, jimnastik, yüzme ve atletizm branşlarının kombinasyonundan oluşan parkurlarda çiftler halinde yarıştı. Atletler, organizasyonda Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde derece elde edebilmek için parkura çıktı.

SPOR KARİYERİNDEKİ İLK MADALYASINI KAZANDI

Takım ruhu ve dayanışmanın ön planda olduğu yarışmaya, doğuştan sol kolu olmayan atlet Tuğçe Melis Eminoğlu, bu yıl da katıldı. Eminoğlu, rakipleri karşısında sergilediği mücadele azmiyle yine alkış ve takdir topladı. Kuşadası'na, İstanbul'da düzenlenen 2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası adaptive kategorisinde, spor kariyerinde kazandığı ilk madalya olan gümüş madalyasını da getiren Tuğçe, nişanlısı Enes Maraba ile birlikte parkurları başarıyla tamamladı.

'HEDEFLERİM VAR'

Çalışmalarının karşılığını almaya başladığını belirten Tuğçe Melis Eminoğlu, "Yaklaşık 6 yıldır CrossFit yapıyorum. Aynı anda salon küreği sporuyla da ilgileniyorum. İstanbul'da bu yıl düzenlenen Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda adaptive kategorisinde 2'ncilik madalyası kazandım. Kariyerimdeki ilk madalyamı, göğsümde gururla taşıyorum. Ben kendi kategorimde hep normal atletlerle yarışıyorum. Bu nedenle madalya kazanmak beni çok mutlu etti. 2027 yılı için de hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için de çok çalışacağım. Benim gibi olan sporculara asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Bir amaca odaklandığınıza, bunu şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiriyorsunuz" diye konuştu.

'TUĞÇE'NİN HER ZAMAN YANINDAYIM'

Enes Maraba ise "Tuğçe ile bu macerada birlikte yol almak harika bir duygu. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Kuşadası'na geldik. Tuğçe her yıl kendini daha da geliştiriyor. Tuğçe'nin başarılarıyla nişanlısı olarak gurur duyuyorum. Her zaman Tuğçe'nin yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA
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