Kuşadası'na Yeni Kültürel Projeler Kazandırma Taahhüdü

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçen ocak ayında yaşamını yitiren koleksiyoncu Haluk Perk'in oğlu Dağhan Perk ile bir araya geldi. Günel, "Kuşadası'na yeni müze ve kültürel rotalar kazandırılması için Haluk Perk Vakfı ile iş birliğine devam edeceğiz" dedi.

Haluk Perk Vakfı Başkanı Dağhan Perk, Başkan Günel'i makamında ziyaret etti. Toplantıda, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli koleksiyonerlerden Haluk Perk'in anısını yaşatmak ve Kuşadası'na bıraktığı kültürel mirası gelecek nesillere taşımak amacıyla yaşama geçirilebilecek yeni projeler ele alındı.

Dağhan Perk, toplantının ardından Günel ile Haluk Perk arasında imzalanan protokolle Güvercinada Kalesi'nde kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ile Marina mevkiindeki Haluk Perk Kahve Evi'ni ziyaret etti.

Kuşadası'na çok değerli iki kültürel rotanın kazandırılmasını sağlayan Haluk Perk'in oğlu Dağhan Perk'i misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını belirten Günel, "Geçtiğimiz aylarda kaybetmiş olduğumuz kıymetli hukukçu, ünlü koleksiyoner ve müzeci Haluk Perk'in oğlu Dağhan Perk ile bir araya geldik. Güzel kentimiz Kuşadası'na müzecilik olarak değerli katkıları olan, koleksiyonlarını hem Haluk Perk Kahve Evi hem de Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'nde sergilediğimiz Haluk Perk'in bizlerle paylaştığı birçok proje ve fikri Haluk Perk Vakfı ve belediyemiz iş birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kuşadası artık bizim ikinci evimiz oldu"

Haluk Perk Vakfı Başkanı Dağhan Perk ise "Öncelikle Kuşadası Belediyesi, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ve Haluk Perk Kahve Evi'nde babamın bıraktığı mirasa çok iyi sahip çıkıyor. Bu nedenle Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Her iki yeri de çok beğendim. Hem babam hem de kendi adıma gurur duydum. Kuşadası artık bizim ikinci evimiz oldu. Kuşadası Belediyesi ile de aramızda güçlü bir bağ var. Haluk Perk Vakfı olarak Kuşadası'na yeni kültürel rotalar kazandırmak için her türlü iş birliğine açığız" ifadelerini kullandı.