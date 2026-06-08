Kuşadası Belediyesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında 122 Bin Beslenme Çantasını Doldurdu

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-12 yaş arası çocukları için başlatılan beslenme çantası desteği kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilere 122 bin 855 beslenme paketi ulaştırıldı. Yıl boyunca devam eden projeden her hafta ortalama bin 440 öğrenci faydalandı.

Kuşadası Belediyesi, üç yıl önce ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocukları için beslenme çantası projesini başlattı. "Beslenme Çantalarını Biz Dolduruyoruz" sloganıyla yaşama geçirilen projede, Kuşadası Belediyesi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilere 122 bin 855 beslenme paketi ulaştırıldı. Yıl boyunca kesintisiz devam eden projeden her hafta da ortalama bin 440 öğrenci faydalandı.

İçerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine de önemli bir katkı sundu.

Veliler, belirlenen dağıtım noktaları üzerinden düzenli olarak beslenme paketlerini kendilerine ulaştıran Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.