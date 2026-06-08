Kuşadası Belediyesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında 122 Bin Beslenme Çantasını Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında 122 Bin Beslenme Çantasını Doldurdu

08.06.2026 17:36  Güncelleme: 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin 6-12 yaş arası çocukları için başlattığı beslenme çantası projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 122 bin 855 beslenme paketi dağıtıldı. Haftada ortalama bin 440 öğrencinin faydalandığı projede sağlıklı gıdalar yer aldı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-12 yaş arası çocukları için başlatılan beslenme çantası desteği kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilere 122 bin 855 beslenme paketi ulaştırıldı. Yıl boyunca devam eden projeden her hafta ortalama bin 440 öğrenci faydalandı.

Kuşadası Belediyesi, üç yıl önce ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocukları için beslenme çantası projesini başlattı. "Beslenme Çantalarını Biz Dolduruyoruz" sloganıyla yaşama geçirilen projede, Kuşadası Belediyesi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilere 122 bin 855 beslenme paketi ulaştırıldı. Yıl boyunca kesintisiz devam eden projeden her hafta da ortalama bin 440 öğrenci faydalandı.

İçerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine de önemli bir katkı sundu.

Veliler, belirlenen dağıtım noktaları üzerinden düzenli olarak beslenme paketlerini kendilerine ulaştıran Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Yönetim, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında 122 Bin Beslenme Çantasını Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:26:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında 122 Bin Beslenme Çantasını Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.