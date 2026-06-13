AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk 18 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuşadası açıklarında 11 Haziran saat 04.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi (KB-72), lastik bottaki 2'si çocuk toplam 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda 18 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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