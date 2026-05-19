Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlanıyor

19.05.2026 13:42  Güncelleme: 14:27
(AYDIN) - Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, folklor, dans, tekvando, şiir ve müzik dinletileri ile coşkuyla kutlanıyor.

Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saat 09.55'te sahilde bulunan Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Oğuz Verim tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından gerçekleştirilen resmi törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ilçede görev yapan idari amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kaymakam Keklik ve Başkan Vekili Demirtaş, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra sergilenen folklor, dans ve tekvando gösterileri yoğun ilgi gördü.

Kutlama programında öğrenciler tarafından okunan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı" ise alkış aldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİZLERE EMANETTİR"

Verim, "Sevgili gençler binlerce şehit vererek sıkıntı ve yoklukları içerisinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlere emanettir. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak siz gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ülkeyi sizler taşıyacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun" diye konuştu.

ÇOŞKU, KARMA RESİM SERGİSİ İLE İBRAMAKİ'DE DEVAM ETTİ

İbramaki Sanat Gelerisi'nde, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Pakize Kamil Çağlayan Ortaokul öğrencilerine ait karma serginin açılışı yapıldı. Açılışa, Kaymakam Keklik, Demirtaş ve kentte görev yapan idari amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Açılışın ardından Keklik ve Demirtaş, Pakize Kamil Çağlayan Ortaokul öğrencilerinin yıl boyu hazırladığı 70 eser ve 100 maket tasarımına ilişkin bizzat kendilerinden bilgi aldı. 6 özel eğitim sınıfı öğrencilerinin de içlerinde bulunduğu 100'e yakın öğrencinin hazırladığı sergi, hem protokol üyeleri tarafından hem de Kuşadalı vatandaşlardan ilgi gördü.

