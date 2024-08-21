Kuşadası'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

Kuşadası\'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 398 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Ürünleri satan kişilere toplam 117 bin 240 lira para cezası kesildi.

21.08.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yaz sezonu boyunca yapılan denetimlerde 398 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Denetimlerde insan sağlığına zararlı ürünler imha edilirken, ürünleri satan kişilere de toplam 117 bin 240 lira para cezası kesildi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir yandan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilerle diğer yandan da sahte ürünler satmaya çalışanlarla mücadele ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü tarafından nisan ayından bu yana kentin turistik çarşılarında ve farklı noktalarda yapılan denetimlerde 398 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Parfümlere el koyarak imha eden ekipler, ürünleri satan 120 kişiye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi uyarınca 117 bin 240 lira para cezası uyguladı.

Müdürlük yetkilileri, ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirterek, ilçede halk sağlığı için denetimlerin sıklıkla süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
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