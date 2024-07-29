Kuşadası'nda 56 yıl sonra gerçekleşen düğün - Son Dakika
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Kuşadası'nda 56 yıl sonra gerçekleşen düğün

Kuşadası'nda yaşayan Mustafa Güneş ve Güllü Güneş çiftinin, 56 yıl önce dünya evine girerken maddi imkansızlıklar nedeniyle düzenleyemedikleri düğün hayallerini Belediye Başkanı Ömer Günel gerçekleştirdi. Düğünde yıllardır özlemini çektiği beyaz gelinliğini giyip, havaya çiçek buketi fırlatan Güllü Güneş, 'Bugün o kadar mutluyum ki duygularımı ifade edecek kelimeler bulamıyorum' dedi.

29.07.2024 16:28
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(AYDIN)- Kuşadası'nda yaşayan Mustafa Güneş ve Güllü Güneş çiftinin, 56 yıl önce dünya evine girerken maddi imkansızlıklar nedeniyle düzenleyemedikleri düğün hayallerini Belediye Başkanı Ömer Günel gerçekleştirdi. Düğünde yıllardır özlemini çektiği beyaz gelinliğini giyip, havaya çiçek buketi fırlatan Güllü Güneş, "Bugün o kadar mutluyum ki duygularımı ifade edecek kelimeler bulamıyorum" dedi.

Kuşadası'nda 1968 yılında evlenen ancak maddi koşullar nedeniyle o tarihte düğün yapamayan 5 çocuk sahibi Mustafa Güneş (79) ve Güllü Güneş (75) çiftinin hayallerini 56 yıl sonra Başkan Ömer Günel gerçekleştirdi. Bu kapsamda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nde düğün töreni düzenlendi. Düğüne Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Dağlı, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünde gerçekleştirilen sembolik nikah kıyma töreninde çift, dünya evine girmenin heyecanını yeniden yaşadı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Ömer Günel, çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi. 56 yıldır hasretini çektiği beyaz gelinliği giymenin sevincini yaşayan Güllü Güneş de havaya çiçek buketi fırlattıktan sonra eşi Mustafa Güneş ile birlikte dans etti.

"Başkan Ömer Günel'e çok teşekkür ederim"

Yıllardır gelinlik giymek istediğini belirten Güllü Güneş, "İlk evlendiğimiz zamanlarda düğün yapacak imkanımız yoktu. Gelinlik giymek hep içimde kaldı. Başkanımız vesilesiyle bugün bu hayalim gerçekleşti. O kadar mutluyum ki duygularımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Başkan Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

"Eşim gelinlik görünce gözleri dolardı"

Evlendikleri ilk günkü gibi heyecanlı hissettiğini dile getiren Mustafa Güneş ise, "Evlendiğimizde bir düğünümüz olamadı. Eşim hiç gelinlik giymemişti. Televizyonda gelinlik giyen birini görünce bile gözleri dolardı. Seçim döneminde Başkan Ömer Günel'e durumu anlattığımızda bize söz vermişti. Bugün bu sözünü tuttu, bizleri çok mutlu etti. Gerçekten hem çok heyecanlıyım hem de duygu dolu bir gün geçiriyorum. Başkan Ömer Günel'e hayalimizi gerçekleştirdiği için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 56 yıl sonra gerçekleşen düğün - Son Dakika

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