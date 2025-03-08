Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı

(AYDIN) - Kuşadası'nda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediyenin desteğiyle düzenlenen etkinlikte açıklama yapan Kuşadası Kadınca Oluşumu Onursal Başkanı Duygu Günel, "Kadınların yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya yönelik tartışmalardan vazgeçilmeli ve İstanbul Sözleşmesi eksiksiz olarak uygulanmalıdır" dedi.

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında ilk olarak Adagöl Mesire Alanı'nda şiddete uğrayan kadınlar ve çocukların sahip olduğu 6284 sayılı Kanun'a dikkati çekmek için 'Yaşam Hak Koşusu' yapıldı. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği koşunun startını, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ve Kuşadası Kadınca Oluşumu Onursal Başkanı Günel verdi. Etkinlikten sonra koşuya katılanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları, Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüyle devam etti. Bir çok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı korteje Dağlı ve Günel de katıldı. Renkli görüntülere sahne olan kortejde kadınlar, ellerinde taşıdıkları mor renkli dövizler ve attıkları sloganlarla Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

Kortejin ardından Kuşadalı kadınlar, El Heykeli önünde Atlas Folk Kültür Sanat Ekibi'nin verdiği müzik dinletisiyle eğlendi. Kutlama etkinliklerine katılan kadınlar, 8 Mart'a özel olarak hazırlanan panoya renkli boyalar kullanarak el izlerini de bıraktı.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in hediyesi olarak kadınlara sukulent çiçeğinin dağıtıldığı etkinlikler, İbramaki Sanat Galerisi'nde kadın aktivist Selver Savran anısına düzenlenen şiir dinletisiyle son buldu.

Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yapan Kuşadası Kadınca Oluşumu Onursal Başkanı Günel, şunları kaydetti:

"Kadın toplumun birleştirici ve koruyucu unsurudur"

"Kadın bir toplumun yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadınları toplumsal hayatın dışına iten ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Bu bağlamda ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının samimiyetle uygulanması gerekmektedir. Kadın cinayetleri maalesef ülkemizde hala önlenemediği gibi artarak devam etmektedir. Kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeye tahammülü olmayan zihniyet de gün geçtikçe belirli odaklar tarafından beslenmektedir. Bu nedenle kadınların yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya yönelik tartışmalardan vazgeçilmeli ve İstanbul Sözleşmesi eksiksiz olarak uygulanmalıdır."