Kuşadası'nda Adabahçe ile Kış Hazırlıkları Başladı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz hasadının sona ermesi ile kış hazırlıkları başladı.

Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de kış hazırlıkları kapsamında ilk olarak toprak malç ile kaplandı. Sebzeleri soğuktan ve dondan korumak amacıyla yapılan malç uygulamasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz hasadından yaklaşık 9 bin kilogram mahsul elde edilen Adabahçe'yi karnabahar, brokoli, lahana, marul, roka, havuç, ıspanak, turp ve bakla gibi kış sebzelerinin fideleriyle buluşturdu.

Adabahçe'den sofraya

Kuşadası Belediyesi'ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde bulunan 21 dönümlük araziye kurulan Adabahçe'de sebzelerin olgunlaşmasıyla başlayacak kış hasadından elde edilecek ürünler, Adamarket Ekspres ve Halk Adamarket Satış Mağazası'nda uygun fiyata Kuşadalılara ulaştırılacak. Adabahçe'den toplanan ürünlerin bir kısmı ise yine Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Adabahçe'de kış hasadı mart ayının sonuna kadar devam edecek.