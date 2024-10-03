Kuşadası'nda Adabahçe ile Kış Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda Adabahçe ile Kış Hazırlıkları Başladı

Kuşadası Belediyesi, Adabahçe'de kış sebzeleri için hazırlıklara başladı. Yaz hasadından elde edilen ürünler ile birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak kış sebzeleri uygun fiyatlarla satılacak.

03.10.2024 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz hasadının sona ermesi ile kış hazırlıkları başladı.

Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de kış hazırlıkları kapsamında ilk olarak toprak malç ile kaplandı. Sebzeleri soğuktan ve dondan korumak amacıyla yapılan malç uygulamasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz hasadından yaklaşık 9 bin kilogram mahsul elde edilen Adabahçe'yi karnabahar, brokoli, lahana, marul, roka, havuç, ıspanak, turp ve bakla gibi kış sebzelerinin fideleriyle buluşturdu.

Adabahçe'den sofraya

Kuşadası Belediyesi'ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde bulunan 21 dönümlük araziye kurulan Adabahçe'de sebzelerin olgunlaşmasıyla başlayacak kış hasadından elde edilecek ürünler, Adamarket Ekspres ve Halk Adamarket Satış Mağazası'nda uygun fiyata Kuşadalılara ulaştırılacak. Adabahçe'den toplanan ürünlerin bir kısmı ise yine Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Adabahçe'de kış hasadı mart ayının sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Yönetim, Kuşadası, Belediye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Adabahçe ile Kış Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 20:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Adabahçe ile Kış Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement