Kuşadası'nda Adalı Kart ile İndirim Fırsatları Artıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Adalı Kart ile İndirim Fırsatları Artıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından sunulan Adalı Kart, ilçe sakinlerine yüzde 30'a varan indirimler sağlarken, esnafın satışlarını da artırıyor. Bir yılda 40 binin üzerinde üye sayısına ulaşan kart, yerel iş yerlerinde çeşitli indirimler sunuyor.

11.03.2025 15:58  Güncelleme: 16:36
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından 'hemşehri kartı' olarak geçen yıl yaşama geçirilen ve üye işletmelerde yüzde 30'a varan indirim olanağı sağlayan Adalı Kart, ilçe sakinlerinin bütçesine destek sunarken esnafın işlerine de katkı sağlıyor.

Kuşadası'nda ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş tüm kent sakinlerinin sahip olabildiği Adalı Kart'ın kullanıcı sayısı bir yılda 40 bin 565 üyeye ulaştı. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Tesisleri'nde yüzde 30, Halk Ada Market mağazasında yüzde 20 oranında indirim sağlayan Adalı Kart, ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane, kuaför, butik, züccaciye gibi 39 iş yerinde de çeşitli indirim ve kampanyalar sunuyor.

Her geçen gün artan kullanıcı ve üye iş yeri sayısı ile Adalı Kart, bir yandan kullanıcılara en az yüzde 20 indirim olanağı sağlarken, üye olan esnafın satışlarında da önemli bir artışa neden oluyor.

Adalı Kart uygulamasından memnun olan Kuşadalılar, Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek daha fazla esnafın sisteme dahil olmasını istedi.

Kuşadası Belediyesi'nin mobil uygulaması Ada Mobil içerisinde yer alan Adalı Kart bölümünden yapılacak başvurular ile en kısa sürede kart sahibi olunabilecek.

Kaynak: ANKA

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