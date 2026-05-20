Kuşadası'nda Alkollü Tartışma: Araçlara Zarar Verildi
Kuşadası'nda Alkollü Tartışma: Araçlara Zarar Verildi

20.05.2026 20:39
Alkollü Barış Ö., esnafla tartıştıktan sonra araçlara zarar verecek şekilde saldırdı, gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen Barış Ö. (41), bir esnafla yaşadığı tartışmanın ardından sokakta bulunan araçlara zarar verdi. Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği olayda Barış Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Türkmen Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Barış Ö. ile damacana su satışı yapan Fethi P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavga sokağa taştı. Barış Ö., Fethi P.'ye yol kenarındaki konteynerlerden aldığı çöp torbalarını fırlattı, ardından eline geçirdiği demir çubukla saldırdı. Mahalle sakinleri tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada gürültü üzerine olay yerine gelen Fethi P.'nin eşi de Barış Ö.'ye sopayla saldırdı. Arbede sırasında kalabalıktan uzaklaşan Barış Ö., sokaktaki otomobillerin camlarını yumruklayıp, bazılarının da aynalarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Barış Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan Barış Ö.'nün polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

