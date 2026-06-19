Kuşadası'nda Babalar Günü'ne Özel Etkinlik

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmete aldığı Anne Baba Çocuk Merkezi'nde, Babalar Günü'ne özel etkinlik düzenlendi.

Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren Anne Baba Çocuk Merkezi, Babalar Günü heyecanına ev sahipliği yaptı. Merkezde düzenlenen özel etkinlikte çocuklar ve babaları bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğin ilk bölümünde minikler, babaları için renkli kravatlar süsledi. Çocuklar, daha sonra ellerinin baskılarını aldıkları kağıtları süsleyerek babalarını resmetti.

Programın başka bir bölümünde ise çocuklar ve babaları birlikte pasta hazırladı. Hazırladıkları pastaların üzerine yerleştirilen mumları birlikte üfleyen çocuklar ve babaları, daha sonra kendi yaptıkları pastaların tadına baktı

. Çocuklarıyla unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten babalar, organizasyonla kendilerini buluşturan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.