Kuşadası'nda bıçaklı 17 yaşındaki şüpheli, babası sakinleştirdikten sonra tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuşadası'nda bıçaklı 17 yaşındaki şüpheli, babası sakinleştirdikten sonra tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası\'nda bıçaklı 17 yaşındaki şüpheli, babası sakinleştirdikten sonra tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda 2 bıçakla caddede bağırıp girdiği mağazada babasının sakinleştirdiği 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bipolar bozukluk rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüpheli, 1 polisin yaralandığı olayın ardından gözaltına alınmıştı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, elinde 2 bıçakla caddede bağırırken girdiği giyim mağazasında babasının sakinleştirdiği ve bipolar bozukluk rahatsızlığı olduğu ileri sürülen S.K. (17), tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; bipolar bozukluk rahatsızlığı olan S.K., elindeki 2 bıçakla caddede koşup bağırmaya başladı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen S.K., yakındaki giyim mağazasına girdi. S.K.'yi durdurmak isteyen polis, havaya 2 el ateş açtı. Mağazanın girişinde yaşanan arbedede 1 polis memuru yere düşüp yaralandı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, mağazadan çıkmayı reddeden S.K. ise adrese çağrılan babası tarafından sakinleştirildi. Babası, S.K.'nin elindeki bıçakları aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis tarafından mağazadan çıkarılan S.K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan S.K., polisteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
Kuşadası3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Ertuğrul Doğan’dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah... Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:59
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor’u devirdi
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 18:26:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda bıçaklı 17 yaşındaki şüpheli, babası sakinleştirdikten sonra tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android