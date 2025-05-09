Kuşadası'nda Çalışanlara 6 Milyonluk Promosyon Ödemesi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin iştirak şirketi Arya AŞ'den örnek olacak bir adım geldi. Tüm çalışanlarını kapsayan toplam 6 milyon liralık banka maaş promosyonu, çalışanların hesaplarına yatırıldı. Bu haberle işçiler, bayram sevinci yaşadı.

Arya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, yapılan uzun görüşmeler ve banka tekliflerinin değerlendirilmesinin ardından en yüksek promosyonu veren banka ile anlaşma sağlandığını belirterek, "Çalışanlarımızın hakkını son kuruşuna kadar teslim ettik. Emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun, güle güle harcasınlar" dedi.

Oğuzhan Turan, dağıtımın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile ve işçilerin alın terine saygı anlayışıyla yapıldığını vurgulayarak, "Zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Buna rağmen hiçbir kesinti yapmadan, işçilerimizin bu hakkını eksiksiz ödedik. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplam 6 milyon liralık promosyon ödemesiyle Arya AŞ, yalnızca çalışanlarına değil, tüm yerel yönetimlere de örnek olmayı amaçladı. Şirket yönetimi, ilerleyen süreçte de çalışanlarına yönelik destekleyici adımları sürdüreceklerinin altını çizdi.