Kuşadası'nda Caretta Carettalar Koruma Altında - Son Dakika
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Kuşadası'nda Caretta Carettalar Koruma Altında

Kuşadası\'nda Caretta Carettalar Koruma Altında
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Ekosistemi Koruma Derneği, Kuşadası'nda 68 caretta caretta yumurtasını güvenli alana taşıdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya çok yakın yere yuva yapan caretta carettanın deniz suyu içerisinde kalan 68 yumurtası, zarar görmemesi için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri tarafından güvenli bölgeye taşındı. Yuva tel kafesle çevrilerek koruma altına alınırken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yavruların yaklaşık 45-60 gün içerisinde yumurtadan çıkarak denizle buluşmasını bekliyoruz" dedi.

Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'ndeki bir plajda dün saat 05.00 sıralarında çıkan caretta caretta, yuva yaparak yumurtalarını bıraktı. Plajda bulunanların, kaplumbağanın yuvasının üzerini örtüp denize dönmesini beklemesinin ardından durum EKODOSD'a bildirildi. Bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemede caretta carettanın yuvasını deniz kıyısına çok yakın bir noktaya yaptığını belirledi. Bunun üzerine açılan yuvada deniz suyu içerisinde kalan 68 yumurta, zarar görmemeleri için yaklaşık 4 metre uzaklıktaki güvenli bir alana taşındı. Aynı ölçülerde hazırlanan yeni yuvaya tek tek yerleştirilen yumurtaların bulunduğu alan tel kafesle çevrilerek korumaya alındı ve uyarıcı afişler asıldı.

'TESPİT EDİLEN 6'NCI YUVA OLDU'

Kuşadası sahillerinde bugüne kadar 6'ncı caretta caretta yuvasını tespit ettiklerini belirten Sürücü, "Yuvalama alanını açtığımızda kumun çok nemli olduğunu ve yumurtaların yarısından fazlasının su içerisinde olduğunu gördük. Ayrıca yavruların çıkış döneminde deniz dalgalarının yuvaya kadar ulaşabileceği ve yumurtaların zarar görebileceğini de değerlendirdik. Bu nedenle yuvadaki 68 yumurtayı büyük bir özenle alarak aynı ölçülerde hazırlanan yeni yuvaya tek tek yerleştirdik. Ardından da yuvayı tel kafesle çevirip, korumaya aldık. Yavruların yaklaşık 45-60 gün içerisinde yumurtadan çıkarak denizle buluşmasını bekliyoruz. Kumsalda yuvalama yapan bir caretta caretta ile karşılaştığınızda lütfen yaklaşmayın, ışık tutmayın, flaşlı fotoğraf çekmeyin ve rahatsız etmeyin. Durumu yetkililere bildirerek güvenli mesafeden izleyin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Caretta Carettalar Koruma Altında - Son Dakika

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