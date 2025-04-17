Kuşadası'nda Çevre Düzenleme ve Bakım Çalışmaları Tamamlandı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası'nda çevre düzenlemesi ve bakım çalışması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ve ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda üç birimden ekipler, Kuşadası'nda çevre bakım, yenileme ve düzenleme faaliyetlerini tamamladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası'nı Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle süsledi. Doğanın tüm renklerinin yansıtıldığı peyzaj düzenlemeleriyle ilçeye estetik bir görünüm kazandırıldı. Ekipler ayrıca, trimör ve çırpma gibi çevre temizlik faaliyetlerini de hızla tamamladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise sinyalizasyon sistemleri, trafik levhaları ve delinatörlerde bakım çalışması yaptı. Ayrıca, turizm sezonu boyunca yoğun şekilde kullanılacak otobüs duraklarında da yenileme çalışmaları yürütüldü.

Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımıza ve hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya, kentimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaş odaklı çalışmalarımızı sürdürecek, hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.