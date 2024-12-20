Kuşadası\'nda Çevre Koruma Ekibi Kuruldu

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre Koruma Ekibi denetimlerine başladı. Ekip, çevre kirliliğine sebep olan faaliyetleri tespit ederek gerekli önlemleri almanın yanı sıra ilçe sakinlerinden çevreyle ilgili gelen talep ve şikayetleri de değerlendirerek çözüm üretecek.

Çalışmalarını "sürdürülebilirlik" ilkesi doğrultusunda sürdüren Kuşadası Belediyesi, çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili önemli bir adım daha attı. Kuşadası Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde "Çevre Koruma" adıyla özel bir ekip oluşturdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli biçimde çalışan ekip, çevre denetimlerine başladı.

Hafriyat, çöp, atık su gibi çevreyi ve doğayı kirletebilecek unsurları ve faaliyetleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak ekip, çevreyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendirecek. Ekip ayrıca çevreye ve doğaya zarar veren kişi, kurum ve işletmeleri tespit ederek cezai işlemi uygulayacak.