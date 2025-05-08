Kuşadası'nda Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencileri, Kuşadası Evcil Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Çocuklara besleme yapmaları için mama hediye eden Günel, erken yaşta hayvan sevgisi kazanmanın önemine dikkati çekti.

Başkan Günel, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından tamamen yenilenerek modern ve konforlu bir alan haline getirilen Evcil Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Günel'e, belediyenin internet sitesi üzerinden 7/24 canlı izlenebilen ve hafta için her gün saat 16.00'a kadar ziyarete açık olan merkeze ziyaretinde, İbrahim Zeki Emgin İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri de eşlik etti.

Küçük hemşehrileriyle birlikte can dostların kaldığı padokları ve tedavi merkezini gezen Günel, "Can dostlarımıza iyi bakmak hepimizin sorumluluğunda" dedi.

Kuşadası Belediyesi olarak sokak hayvanlarını korumak ve yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Günel, çocuklara kuru mama ve belediye tarafından hazırlanan "Cankuş ve Ada" isimli kitabı hediye etti.

Merkezde konuk edilen hayvanları kucaklarına alarak ilgi gösteren çocuklar, çeşitli ikramlar eşliğinde Günel ile güzel bir gün geçirdi.