Kuşadası\'nda Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Duygu Çokgezer Görgülü'nün 'Milli Mücadele Dönemi Kadın Kahramanlar' adlı fotoğraf sergisi ile Meddah Ümit Görgülü'nün 'Efemiz Atatürk' isimli gösterisine ev sahipliği yaptı.
Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü kutlamaları, Kuşadası'nda bir gün öncesinden başladı. Kutlama programında İbramaki Sanat Galerisi'nde 2 önemli etkinlik düzenlendi. İlk etkinlikte Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası İlçe Örgütü Kadın Kolları'nın katılımıyla Duygu Çokgezer Görgülü'nün 'Milli Mücadele Dönemi Kadın Kahramanlar' adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören serginin ardından Meddah Ümit Görgülü'nün 'Efemiz Atatürk' isimli gösterisi izleyicilerle buluştu.
Etkinliklerin sonunda Duygu Çokgezer Görgülü ve Ümit Görgülü'ye teşekkür belgesi verildi.
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