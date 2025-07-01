Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ardından denize açılan katılımcılar şehitler anısına denize çelenk bıraktı.
Törene Kaymakam İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sarıdedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün ve diğger ilgililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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