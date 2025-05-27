Kuşadası'nda Dünya Çevre Günü Etkinliği: Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

(AYDIN) - Kuşadası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası Belediyesi ve AKUT gönüllülerinin desteğiyle '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada ekipler, denizden 628 kilogram katı atık çıkardı.

Güvercianda Kalesi mendireğinin önünde yapılan deniz dibi temizliği çalışmasına, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Jandarma Çevre Koruma ekipleri, AKUT Kuşadası gönüllüleri ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasında, dalgıçlar tarafından denizden hurda variller, plastik bidonlar ve lastikler olmak üzere toplam 628 kilogram atık çıkarıldı. Atıklar, Kuşadası Belediyesi Alo Çöp Taksi kamyonuna yüklenerek, bertaraf edilmek üzere temizlik işleri şantiyesine götürüldü.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliklerinde, denizden çıkan atık miktarını da gözlemleme fırsatı buluyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için denizlerimizi ve koylarımızı korumak ve temiz tutmak zorundayız. Kuşadası'nda yaşayan herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.