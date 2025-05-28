Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü 'Swap Shop' Etkinliğiyle Kutlanacak

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü "Swap Shop Kuşadası" etkinliği ile kutlayacak. "Kullanmadığın eşyalara ikinci bir şans ver!" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar, evlerinde kullanmadıkları, ancak işlevini yitirmemiş eşyalarını getirerek başka katılımcılarla takas etme fırsatı bulacak.

Kuşadası Belediyesi, çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü bu yıl "Swap Shop Kuşadası" etkinliğiyle kutluyor. Kurban Bayramı arifesine denk gelen özel gün dolayısıyla, kutlamalar öne çekilerek 31 Mayıs Cumartesi günü saat 10: 00'da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydan'ında gerçekleştirilecek. "Kullanmadığın eşyalara ikinci bir şans ver!" sloganıyla düzenlenecek Swap Shop (Takas Dükkanı) etkinliğinde, vatandaşlar artık evlerinde kullanmadıkları, ancak işlevini yitirmemiş eşyalarını getirerek başka katılımcılarla takas etme fırsatı bulacak. Proje kapsamında kullanılmayan eşyaların yeniden değerlendirilmesi teşvik edilerek, atık oluşumu azaltılacak ve karbon salınımı düşürülerek, çevreye katkı sağlanacak. Etkinlik, aynı zamanda geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi, Swap Shop etkinliği ile sadece çevre bilincine değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da dikkat çekiyor. Etkinliğe katılım sağlayacak vatandaşlar, sahip oldukları ancak kullanmadıkları ürünleri paylaşarak, hem çevresel hem de sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilecek.