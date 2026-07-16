Kuşadası'nda Satranç Hamleleri, Dostluğu Pekiştirdi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "Active Together: Sport for All Generations (SPORT4ALL)" projesi çerçevesinde farklı ülkelerden ilçeye gelen konukları Satranç Turnuvası'nda ağırladı. Sporun birleştirici gücünü kültürel etkileşimle buluşturan turnuva, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, uluslararası projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "Active Together: Sport for All Generations (SPORT4ALL)" projesi çerçevesinde farklı ülkelerden Kuşadası'na gelen misafirler, düzenlenen Satranç Turnuvası'nda bir araya geldi. Sporun birleştirici gücü ile kültürel paylaşımı buluşturan organizasyon, her yaştan satranç tutkununun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Dostluk, centilmenlik ve stratejinin ön plana çıktığı turnuvada katılımcılar kıyasıya mücadele ederken, etkinlik farklı ülkelerden gelen misafirler ile Kuşadalılar arasında kültürel etkileşimin güçlenmesine de katkı sağladı.

Turnuva sonunda Yusuf Kürşat Günal birincilik, Pi?igoi Sabina-Andreea ikincilik, Selçuk Emre Çolak ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edilirken, Kuşadası Belediyesi yetkilileri sporun dostluk ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir araç olduğuna dikkat çekerek benzer uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerini belirtti.