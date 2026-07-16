Kuşadası'nda Satranç Hamleleri, Dostluğu Pekiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Satranç Hamleleri, Dostluğu Pekiştirdi

16.07.2026 16:49  Güncelleme: 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, AB Erasmus+ programı kapsamında düzenlenen uluslararası Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden gelen konuklar ve yerel katılımcılar, sporun birleştirici gücüyle kültürel etkileşim yaşadı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "Active Together: Sport for All Generations (SPORT4ALL)" projesi çerçevesinde farklı ülkelerden ilçeye gelen konukları Satranç Turnuvası'nda ağırladı. Sporun birleştirici gücünü kültürel etkileşimle buluşturan turnuva, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, uluslararası projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "Active Together: Sport for All Generations (SPORT4ALL)" projesi çerçevesinde farklı ülkelerden Kuşadası'na gelen misafirler, düzenlenen Satranç Turnuvası'nda bir araya geldi. Sporun birleştirici gücü ile kültürel paylaşımı buluşturan organizasyon, her yaştan satranç tutkununun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Dostluk, centilmenlik ve stratejinin ön plana çıktığı turnuvada katılımcılar kıyasıya mücadele ederken, etkinlik farklı ülkelerden gelen misafirler ile Kuşadalılar arasında kültürel etkileşimin güçlenmesine de katkı sağladı.

Turnuva sonunda Yusuf Kürşat Günal birincilik, Pi?igoi Sabina-Andreea ikincilik, Selçuk Emre Çolak ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edilirken, Kuşadası Belediyesi yetkilileri sporun dostluk ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir araç olduğuna dikkat çekerek benzer uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlik, Kuşadası, Güncel, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Satranç Hamleleri, Dostluğu Pekiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 18:58:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Satranç Hamleleri, Dostluğu Pekiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.