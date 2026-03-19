Kuşadası'nda Firari Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "güveni kötüye kullanma" suçu şüphelisi Y.K.H'nin adresini tespit etti.
Yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
