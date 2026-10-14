Kuşadası'nda fırtına sonrası belediye ekipleri çamur ve mazgalları temizledi - Son Dakika
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Kuşadası'nda fırtına sonrası belediye ekipleri çamur ve mazgalları temizledi

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Kuşadası\'nda fırtına sonrası belediye ekipleri çamur ve mazgalları temizledi
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Kuşadası Belediyesi ekipleri, gece etkili olan yağış ve fırtına sonrası kent genelinde temizlik çalışması yaptı. Yollardaki çamur, taş ve kuru yaprakları toplayan ekipler, tıkanan yağmur suyu mazgallarını temizleyip teyakkuzda bekliyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde etkili olan yağış ve fırtınanın ardından temizlik çalışması yaptı. Yollarda biriken çamur, taş ve kuru yaprakları temizleyen ekipler, tıkanan yağmur suyu mazgallarına da müdahale etti.

Kuşadası'nda gece etkili olan yağış ve fırtınanın ardından harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yağmur sularının sürükleyerek cadde ve sokaklarda biriktirdiği çamur, taş ve kuru yapraklar gerekli ekipmanlar kullanılarak toplandı.

Yol ve kaldırımlarda güvenliği tehdit edebilecek birikintileri temizleyen ekipler, çalışmaların devamında yağmur sularıyla taşınan malzemeler nedeniyle tıkanan mazgalları da temizledi. Böylece yağmur sularının tahliyesini engelleyebilecek unsurlar ortadan kaldırılarak olası yeni olumsuzlukların önüne geçildi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Kent genelinde temizlik ve kontrol çalışmalarını tamamlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde. Belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve kent genelinde temizlik ve güvenliğin korunması amacıyla müdahaleye hazır durumda bekliyor.

Kaynak: ANKA
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