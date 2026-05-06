Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Başarılı Öğrencileri Konuk Etti

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, resim ve edebiyat alanlarında başarı gösteren Kuşadası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Talya Süzgeç ve Ecrin Gümüş'ü makamında ağırladı.

Sanat ve edebiyat alanında elde ettikleri derecelerle dikkati çeken öğrenciler, Başkan Vekili Demirtaş'ın konuğu oldu.

Resim alanındaki yeteneğiyle öne çıkan Talya Süzgeç, Mayors for Peace (Barış İçin Belediye Başkanları) Uluslararası Şehirler Örgütü tarafından dünya çapında düzenlenen resim yarışmasında dünya üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Edebiyat alanında üstün performans sergileyen Ecrin Gümüş ise Didim Belediye Başkanlığı'nın 14 Mart Matematik Günü kapsamında düzenlediği "Matematik ve Umut" konulu kompozisyon yarışmasında Aydın birincisi oldu.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada, öğrenciler katıldıkları yarışmalar, hazırlık süreçleri ve edindikleri deneyimlere ilişkin Demirtaş ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin azmi ve başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, Kuşadası'nın böylesine yetenekli bireyler yetiştiriyor olmasının tüm kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Demirtaş, "Bu başarılar yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kentimizin eğitim, kültür ve sanat alanındaki gelişiminin de bir göstergesidir. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onların önünü açmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Demirtaş, başarılı öğrencilere kendileri için özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim etti. Genç yetenekler ise gördükleri ilgi ve destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, yeni başarılar için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.