Kuşadası'nda Halk Plajlarında Şezlong ve Şemsiyeler Ücretsiz

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kentte bulunan halk plajlarında şezlong ve şemsiyeleri ücretsiz yapma kararı aldı. Karar, ilçe sakinleri ve tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Kaymakamlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs'ta imzalanan protokolle gelecek 10 yıl boyunca ilçe sınırları içindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi belediyeye verildi.

Protokolün ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kentteki halk plajlarında şemsiye ve şezlongların ücretsiz olacağını açıkladı. Başkan Günel'in duyurduğu karar, ilçede yaşayan yerli halk ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kente gelen tatilcileri mutlu etti.

Uzun yıllardır Kuşadası'nda yaşayan Dilaver Mutlu, "Alınan karar bizleri sevindirdi. Daha önce sahillere geldiğimizde ücretsiz yer bulmakta zorlanıyorduk. Bu problem artık ortadan kalkmış oldu" dedi.

Tatil için her yaz Kuşadası'nı tercih ettiklerini belirten Aygün Güçlü ise "Daha önceki sezonlarda 4 kişilik bir aile olarak şezlong ve şemsiyelere verdiğimiz ücret açıkçası bizleri zorluyordu. Çok yerinde ve güzel bir uygulama olmuş" diye konuştu.