Kuşadası'nda İkinci İftar Yemeği Gerçekleştirildi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından ramazan ayının ikinci iftar yemeği, İkiçeşmelik Mahallesi'nde düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi, ilçe sakinlerini ramazan ayı dolayısıyla iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda iftar programlarının ikincisi, İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı'nda gerçekleştirildi.

İftar yemeğine, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin yanı sıra Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Tasavvuf müziği dinletisiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Daha sonra ise çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi sergilendi.

Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği iftar yemeklerinin bir sonraki adresi, 21 Mart Cuma günü Davutlar Mahallesi Ek Hizmet Binası önü olacak.