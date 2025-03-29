Kuşadası'nda İmamoğlu İçin Dayanışma Mektubu Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda İmamoğlu İçin Dayanışma Mektubu Kampanyası Başlatıldı

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Kuşadası'nda, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla başlatılan 'Dayanışma Mektubu' kampanyası büyük ilgi görüyor. Kent sakinleri, yazdıkları mesajları sandıklara atarak İmamoğlu’na desteklerini iletiyor.

29.03.2025 10:24  Güncelleme: 11:08
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(AYDIN)- Kuşadası'nda, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla başlatılan "Dayanışma Mektubu" kampanyası yoğun ilgi görüyor. İlçenin farklı noktalarında kurulan stantlara gelen Kuşadalılar, kartlara yazdıkları mesajları, zarfların içine koyup, İmamoğlu'na gönderilmesi için sandıklara atıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından "Dayanışma Mektubu" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda ilçenin 3 noktasında kampanyaya destek vermek isteyenler için stantlar kuruldu. Bayram tebrik kartları, çizgisiz kağıt ve zarfların bulunduğu stantlara her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Stantlara gelen kent sakinleri, yazdıkları kararlılık, umut ve sevgi dolu mesajları zarfların içine koyarak Silivri'ye gönderilmesi için sandıklara atıyor.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek de CHP'li belediye meclis üyeleriyle birlikte kurulan stantları ziyaret etti. Mektup ve tebrik mesajı yazan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gürbilek, "Karanlıktan ve diktatörlükten kurtulabilmemiz için Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durmak zorundayız. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan bir millet olarak İmamoğlu'nun ve arkadaşlarının sonuna kadar yanındayız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na bayram tebrik mesajı yazmak için Kaya Şavkay Meydanı'nda kurulan standa gelen Sevdiye Öztürk ise "Öncelikle Ekrem başkanımızı çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Hak, hukuk ve adalet için mücadelemiz devam edecek. Yapılan haksızlıklar elbet bir gün son bulacak. Onu cumhurbaşkanımız olarak görmeyi çok istiyoruz" diye konuştu.

Emekli öğretmen Ebru Bel de "Ben İmamoğlu'nun hapisten çıkacağına inanıyorum. Geçtiğimiz pazar günü ön seçim için kurulan sandıklara ailecek koştuk. Elbet bir gün Türkiye'ye güneş doğacak. Şu anda yaşananların hepsi Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı seçilmesin diye yapılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda İmamoğlu İçin Dayanışma Mektubu Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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