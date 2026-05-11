Kuşadası'nda Jet Skiye Eşlik Eden Yunuslar
Kuşadası'nda Jet Skiye Eşlik Eden Yunuslar

11.05.2026 18:31
Jet ski kullanan bir kişi, Dilek Yarımadası'nda yunusların kendisine eşlik ettiğini kaydetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet skiye eşlik eden yunuslar cep telefonuyla kaydedildi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında jet ski kullanan Oray Altun, yunusları fark edince yavaşladı.

Altun, bir süre kendisine eşlik eden çok sayıda yunusu cep telefonuyla kaydetti.

Eş zamanlı olarak suyun derinliklerine girip yüzeye çıkan yunusların o anları güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

