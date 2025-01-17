Kuşadası\'nda Kaçak GöçeKuşadası\'nda kaçak göçmen faciası: 3 ölü, 3 kayıpn Faciası: 3 Ölü, 3 Kayıp

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayıp ilerleyişini sürdüren bottan denize düşen 6 kaçak göçmenden 3'ü boğuldu, 3'ü ise kayboldu. Karaya çıkartılan 32 göçmenden yaralı olan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, kayıp 3 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

3 KAÇAK GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 23.00 sıralarında Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halinde bir lastik bot olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenlere 'dur' ihtarında bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ihtarına uymayan lastik bottaki kaçak göçmenler kaçmaya çalıştı. Bu sırada, lastik botta bulunan kaçak göçmenlerden 6'sı denize düştü. 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, botta bulunan 32 kişi karaya çıkartıldı. Aralarında yaralı olan 1 kaçak göçmen hastaneye götürülerek tedaviye alındı.