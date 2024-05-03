Kuşadası\'nda Kadınlar Denizi Mahallesi\'nde Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı yürütülen alt ve üstyapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştiriyor.

Kuşadası'na konforlu ve güvenli yollar kazandırmak için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yakın zamanda tamamladıkları 21, 27, 525, 2658, 2712 ve 2714'üncü sokaklardan sonra şimdi de 2692'nci Sokağı kilit parke taşıyla kaplıyor. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmada kaldırım ve bordür imalatı da yapılıyor.