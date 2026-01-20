Kuşadası Belediyesi, Kentte Kış Bakım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi, Kentte Kış Bakım Çalışmalarına Başladı

20.01.2026 15:30  Güncelleme: 16:43
Kuşadası Belediyesi, kentin yeşil dokusunu korumak ve estetik bir görünüm oluşturmak amacıyla kış bakım çalışmalarına başladı. Ekipler, ağaç ve bitkilerde budama, çim alan düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapacak.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin yeşil dokusunu korumak ve daha estetik bir kent görünüm oluşturmak amacıyla kapsamlı kış bakım çalışmalarına başladı.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası'nın yeşil dokusunu korumak ve daha estetik bir kent görünümü oluşturmak amacıyla kapsamlı bir kış bakım çalışmalarına başladı. Çalışmaların ilk etabında, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında yer almasına rağmen uzun süredir bakımsız kaldığı yönünde vatandaşlardan şikayetler gelen Karaova Mahallesi'ndeki Timur Selçuk Parkı ile yapımı Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen; ancak 2014 yılından bu yana bakım ve onarımı Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Türkmen Mahallesi'ndeki Cafer Tonbul Parkı bakım altına alındı.

Çalışmalar kent genelinde devam edecek

Ekipler; ağaç ve bitkilerde budama, çim alan düzenlemesi, bitki bakım ve yenileme işlemlerini yürütüyor. Ağaçların sağlıklı gelişimini destekleyen uygulamaların yanı sıra, parkların daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması için detaylı temizlik çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Belediye yetkilileri, kış döneminde yapılan bu bakım çalışmalarının bahar aylarında parkların daha canlı, sağlıklı ve estetik bir yapıya kavuşmasını sağlayacağını belirtti. Yetkililer ayrıca vatandaşların nefes aldığı, çocukların güvenle oyun oynadığı ve ailelerin keyifle vakit geçirdiği parkları her mevsim en iyi durumda tutmayı hedeflediklerini vurguladı. Program dahilinde kent genelindeki tüm park ve yeşil alanlarda çalışmaların süreceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

