Kuşadası Belediyesi'nden Öğrencilere "Çevre ve Geri Dönüşüm" Eğitimi

10.04.2026 14:49  Güncelleme: 15:27
Kuşadası Belediyesi tarafından verilen 'Çevre ve Geri Dönüşüm' eğitimi, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Eğitimde öğrenciler, çevre koruma ve geri dönüşümün önemini öğrendi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "Çevre ve Geri Dönüşüm" eğitimi düzenlendi.

Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi'nin 8'incisine Karaova Mahallesi'nde bulunan Reşat Nuri Güntekin İlkokulu ev sahipliği yaptı. Küçük yaşta çevre farkındalığı oluşturmayı amaçlayan eğitim programında, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine Kuşadası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Derya Tezcan tarafından günlük yaşamda çevrenin nasıl korunacağı hakkında çeşitli bilgiler uygulamalı olarak aktarıldı. Çevre kirliliğinin nedenleri, doğaya verilen zararlar ve geri dönüşümün önemi üzerinde de durulan eğitimde çocuklar "sıfır atık" yönetimi konusunda bilinç kazandı.

Çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yapan Eğitmen Derya Tezcan, "Bugünün çocukları yarının karar vericileri olacak. Onlara doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamak en büyük sorumluluğumuz. Eğitim boyunca öğrencilerin gösterdiği ilgi ve merak biz çok mutlu etti. Konuya dair yönelttikleri sorularla da eğitime aktif katılım sağlamaları bizim için çok önemliydi" dedi.

Kaynak: ANKA

Reşat Nuri Güntekin, Kuşadası Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

