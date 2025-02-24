Kuşadası'nda Olası Afetler İçin Acil Durum Toplanma Alanları Belirlendi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kaymakamlığı, kent sakinlerini olası afet durumlarında kullanılacak acil durum toplanma alanlarına ilişkin bilgilendirmek üzere harekete geçti. Kuşadası'nda bulunan 77 afet ve acil durum toplanma alanına ilişkin hazırlanan kare kodlu afişler kamu kurumlarının girişlerine asıldı.

Olası afetlere karşı önlem ve hazırlıkların sürdüğü Kuşadası'nda, belirlenen 77 acil durum toplanma alanı kent sakinleri ile paylaşıldı. Acil durumlarda kent sakinlerinin güvenle toplanabileceği ve ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşabilecekleri acil durum toplanma alanlarını mahallelere göre ayıran Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi, hazırladıkları afişleri kentte bulunan okul, cami, sağlık ocağı, hastane ve muhtarlıklar ile diğer kamu kurumlarının girişlerine astı. Afişlerin üzerinde bulunan kare kodları okutan vatandaşlar kendilerine en yakın acil durum toplanma alanına ilişkin konum ve adres bilgilerine ulaşabiliyor.

Vatandaşlar, Kuşadası'nda bulunan acil durum toplanma alanlarına belediyenin resmi internet sitesi üzerinden de ulaşabiliyor.