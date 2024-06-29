Kuşadası'nda Orman Yangını: Vatandaşlara Tahliye Çağrısı

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(AYDIN) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi Bayraklı Dede Mahallesi'ndeki orman alanına yakın ikamet eden vatandaşlara, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye çağrısı yapıldı.

İzmir'in Selçuk ilçe Pamucak mevkiinde başlayan orman yangını Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçradı. Kuşadası'nın Bayraklı Dede Mahallesi'nde orman alanına yakın ikamet eden vatandaşlardan, yetkililer tarafından yapılan uyarılarla can güvenlikleri nedeniyle konutlarını boşaltmaları istendi.