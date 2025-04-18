Kuşadası'nda Otizm Yaşam ve Destek Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Otizm Yaşam ve Destek Merkezi Açılıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından inşa edilen Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, otizmli bireylerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Merkez, sanat ve spor etkinlikleriyle bireylerin gelişimlerine katkı sağlayacak.

18.04.2025 18:34  Güncelleme: 20:42
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(AYDIN) - Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak ile birlikte Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'ni ziyaret eden otizmli bireyler ve aileleri, "Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve mükemmel planlanmış" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Yavansu Mahallesi'ne kazandırılan Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'nin açılışı için geri sayım başladı.

4 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde iş insanı Ali Bekmezci'nın katkılarıyla inşa edilen Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, otizmli bireylerin özel ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve detayları ile fark yaratan bir kompleks olarak kentin ve bölgenin önemli bir ihtiyacını giderecek. Açık ve kapalı spor, oyun ve etkinlik alanlarına sahip merkez; müzik, resim, seramik ve dans gibi sanatsal etkinliklere uygun alan ve ekipmanları ile otizmli bireylerin gelişimlerini destekleyecek.

Sanat ve sporla sosyalleşecekler

Merkeze devam eden otizmli bireyler sanat ve spor aracılığıyla bir yandan yaratıcılıklarını geliştirme olanağı bulurken bir yandan da spor ve takım oyunları aracılığıyla fiziksel ve sosyal olarak gelişecek. Açık alanda yer alan yüzme havuzu ve özel oyun grupları da otizmli bireylerin temiz havada aktivitede bulunmasına olanak sağlayacak.

Otizmli bireyler ve aileleri ile birlikte merkezi ziyaret eden Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, kentin önemli bir ihtiyacını daha gideren Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek, "Başkanımız bu merkezin yapımından önce de her zaman otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında idi. Bu merkez Kuşadası'nda ve civarda yaşayan otizmli bireylerin ve ailelerin hem eğitim hem de sosyalleşme ihtiyacını gidererek çok önemli bir işlev üstlenecek" dedi.

Aileler ise böyle bir merkezi uzun zamandır beklediklerini belirterek, otizmli bireylerin ihtiyaçlarının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve mükemmel bir şekilde planlanan merkezi kente kazandıran Günel ile Bekmezci'ye teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Otizm Yaşam ve Destek Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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