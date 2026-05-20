Kuşadası\'nda Otomobil Kundaklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 3 şüphelinin, park halindeki otomobile benzin döküp yaktığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, Serdar B.'nin evinin önünde park halinde olan otomobilin yanına geldi. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden 1'i aracın üzerine benzin döküp ateşe verirken, diğer 2'si gözcülük yaptı. Şüpheliler daha sonra bölgeden uzaklaştı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri söndürdü. Otomobilin kundaklanma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüphelilerinin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma yapan polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.