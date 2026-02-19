Kuşadası Belediyesi, İlçe Sakinlerini İftar Sofralarında Bir Araya Getirecek

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarında vatandaşları bir araya getirecek. İftar programlarının ilki, İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı'nda yarın düzenlenecek.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşları ilçenin farklı noktalarında kurulacak iftar sofralarında buluşturacak. Belediye, ramazan ayı boyunca toplam 18 bin kişilik ücretiz iftar verecek.

İlk iftar programı, 20 Şubat Cuma günü (yarın) İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı'nda düzenlenecek.

Kuşadası'nda iftar programı ise şöyle olacak:

"23 Şubat Pazartesi Kuşadası Belediyesi Hizmet Çadırı, 24 Şubat Salı Davutlar Mahallesi Ek Hizmet Binası önü, 25 Şubat Çarşamba Güzelçamlı Mahallesi eski belediye hizmet binası önü, 27 Şubat Cuma Hacıfeyzullah Mahallesi 7 Eylül İlkokulu önü, 28 Şubat Cumartesi Hizmet Çadırı, 2 Mart Pazartesi Türkmen Mahallesi Çocuk Gelişim Merkezi önü, 3 Mart Salı Hizmet Çadırı, 4 Mart Çarşamba Hizmet Çadırı, 5 Mart Perşembe Güzelçamlı Mahallesi eski belediye hizmet binası önü, 6 Mart Cuma Davutlar Mahallesi Hizmet Binası önü, 9 Mart Pazartesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu önü, 11 Mart Çarşamba Hizmet Çadırı, 13 Mart Cuma Hizmet Çadırı, 14 Mart Cumartesi Hizmet Çadırı, 16 Mart Pazartesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, 18 Mart Çarşamba Hizmet Çadırı."

Ramazan ayının tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini dileyen Belediye Başkanı Ömer Günel, "İftar sofralarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.