Kuşadası\'nda Sağanak Yağış Sel Oluşturdu

13.02.2026 22:29
Kuşadası'nda etkili olan sağanak yağış yolları göle döktü, evler ve tarım arazileri su altında kaldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sağanak nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bahçeleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün Aydın ve ilçeleri için yaptığı uyarının ardından Kuşadası'nda sağanak etkili oldu. Gün içerisinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle ilçede bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikte aksamaların yaşandığı yollarda, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Özellikle kırsal Kirazlı Mahallesi'nde alçak kesimde kalan evlerin bahçeleri ile tarım arazileri ve zeytinlikleri su bastı. Yetkililer bölgede hasar tespiti yapılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

