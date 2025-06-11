Kuşadası'nda Serap Yalçınsoy'un 'İzler' Sergisi Açıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, sanatçı Serap Yalçınsoy'un resimlerinin yer aldığı "İzler" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Yalçınsoy'un "papercut" (kağıt kesme) tekniği ile yaptığı 15 resimden oluşan "İzler" sergisi, İbramaki Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Nilüfer Tektaş Cevahir kesti. Belediye Başkan Vekili Cevahir, açılıştan sonra sanatçı Yalçınsoy'a teşekkür belgesi takdim etti.

Cevahir, "Öncelikle hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Serap Yalçınsoy'a bu güzel sergiyi bizimle buluşturduğu için teşekkür ederim. Böyle sergiler kentimiz Kuşadası'na değer katıyor" dedi.

Yalçınsoy ise İbramaki Sanat Galerisi'nin kapılarını kendisine açan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Sergi, 15 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.