Kuşadası'nda Sevgililer Günü Konseri Sürpriz Evlilik Teklifine Sahne Oldu
Kuşadası'nda Sevgililer Günü Konseri Sürpriz Evlilik Teklifine Sahne Oldu

15.02.2026 09:55  Güncelleme: 12:06
Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde, pop müzik sanatçısı Eliz Band'ın sahnesinde bir çiftin sürpriz evlenme teklifi yaşandı. Metin Akgül, sevgilisi İlayda Ayaydın'a evlenme teklifi yaptı ve teklif kabul edildi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen "Eliz Band" konseri sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu.

Kuşadası Belediyesi'nin İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlediği konserde, pop müzik sanatçısı Eliz Band'in seslendirdiği şarkılar ilçe sakinlerine özel bir gece yaşattı.

Konserde 32 yaşındaki Metin Akgül sahnede diz çöküp, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi İlayda Ayaydın'a evlenme teklif etti. İlayda Ayayadın, evlenme teklifini kabul etti.

Kaynak: ANKA

