Kuşadası\'nda Sokak Hayvanlarının Pet Kuaförü Hizmeti

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Kuşadası'nda sokak hayvanlarının pet kuaförü bile var

AYDIN - Türkiye'de sokak hayvanları gündemden düşmezken, Kuşadası Belediyesi sokak hayvanları için pet kuaförlüğü hizmeti vermeye başladı.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, bakım ve tedavilerini sağlamak amacıyla konuk ettiği sokak hayvanlarının yaşamlarını en iyi koşullarda sürdürebilmesi için çalışmaya devam ediyor. Merkezde tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetlerinin yanı sıra pet kuaförlük hizmeti de verilmeye başlandı.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kapasitesi ve uzman personel sayısı artırılan, tıbbi ve fiziki koşulları geliştirilerek hem can dostlar hem de ziyaretçiler için keyifli bir yaşam alanı haline getirilen merkezde konuk edilen hayvanların banyo, tüy ve tırnak bakımı gibi ihtiyaçları da düzenli olarak karşılanmaya başlandı. Kuşadası'nda faaliyet gösteren Şanslı Patiler Pet Salonu'nun uzman ekibi haftada bir gün Kirazlı yolu üzerinde bulunan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni gönüllü olarak ziyaret ederek ihtiyaç duyan patili konukların tüy ve tırnaklarını kesip banyo yaptırıyor. Sıcak hava nedeniyle zorluk çeken hayvanlar, tüylerinin tıraş edilmesi ile rahat bir nefes alırken ayak ve tırnak bakımları da yapıldı.

"Gözlerindeki sevgi yeter"

Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde gönüllü olarak sokak hayvanlarına pet kuaförlük hizmeti veren Şanslı Patiler Pet Salonu yetkilileri Buse Dalkaç ve Arzu Ülkeren "Sokak hayvanlarının gözlerindeki sevgiyi görünce tüm yorgunluğumuz geçiyor. Bu proje sayesinde onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Sokak hayvanları için iyi niyet ve iş birliği"

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı ise sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam koşullarına sahip olabilmesi için iş birliğinin önemine dikkat çekerek "Sokak hayvanları da tıpkı insanlar gibi yaşama hakkına sahip. Onların da temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları gerekiyor. Bu proje ile gösterdik ki, biraz iyi niyet ve iş birliğiyle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını büyük ölçüde iyileştirebiliriz. Merkezimizde konuk ettiğimiz hayvanlarımızın tüy ve tırnak bakımlarını yapmak için gönüllü olan Şanslı Patiler Pet Salonu ekibine Kuşadası'nda yaşayan tüm hayvanseverler adına teşekkür ediyoruz" dedi.