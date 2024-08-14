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Kuşadası'nda sokak köpekleri için özel barınak

AYDIN - Türkiye'de bir süredir gündemi meşgul eden sokak hayvanları problemi ile ilgili Aydın Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir turizm firması kendi arazisinde barınak yaptı. Şu anda yaklaşık 30 sokak köpeği bulunan Caharisma Barınak'ta toplamda 100 sokak köpeğinin barındırılacağı belirtildi.

Ülke genelinde ciddi sıkıntıya neden olan başıboş sokak köpeklerinin çevreye zarar vermeden yaşatılması amacıyla proje başlattıklarını kaydeden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, "Çiftliğimizde 2 dönümlük alanı sokak hayvanlarımız için tahsis ettik. Onların orada rahatça yaşamaları, beslenmeleri ve bakım görmeleri için alanlar oluşturduk. Kısa süre içinde barınaktaki köpek sayımız 100'e ulaşacak. Çiftlikte biri veteriner olmak üzere toplamda 7 personelimiz bulunuyor. Bu proje ile canlarımıza sahip çıkarken, otelimizdeki yemekleri de günlük olarak köpeklerimize ulaştıracağız. Böylece büyük bir israfın da önüne geçeceğiz. Otel olarak başladığımız bu projenin tüm meslektaşlarımıza ve iş insanlarına örnek olmasını istiyoruz. Bu öncü proje ile sokak hayvanları probleminin önüne geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

Kuşadası'nda bulunan arazilerinin 190 dönüm olduğunu kaydeden Çevik, ilk etapta 100 sokak köpeğine ev sahipliği yapılması için yaklaşık 2 dönümlük alan ayırdıklarını, belirterek "Daha önce çiftliğimizde 10'a yakın köpeğimiz vardı. 10 günlük süre içinde çiftliğimizdeki köpek sayısı 30 oldu. En kısa sürede barınağımızda 100 köpeğimiz olacak. Köpeklerimizin sağlıktan bakıma kadar tüm ihtiyaçları çiftliğimizde karşılanıyor. Barınağımız toplamda 3 alandan oluşacak. Bunlardan 2 kısmını 10 gün içinde tamamladık. İlk kısımda yavru ve küçük köpeklerimiz konaklayacak. Biraz daha büyük olanlar, ikinci alanda muhafaza edilecek. Daha sonra devreye girecek üçüncü alanda ise daha büyük köpekler kalacak. Böylece birbirlerine zarar verme ihtimallerini de ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"Hiçbir kurumdan destek beklentimiz yok"

Henüz ayrımları yapılmadığı için özellikle beslenme sırasında zaman zaman birbirlerine saldırıp zarar veren köpeklerin bir süre sonra birbirlerine alışacağını kaydeden Çevik, bu işi yaparken hiç kurumdan destek beklemediklerini tamamen kendi imkan ve olanakları ile köpeklere sahip çıkacaklarını söyledi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, "Otel çalışanlarımız da bu projeye sahip çıktı. Bu da bizi aslında cesaretlendiren en önemli gelişmelerden biriydi. Köpeklerimiz için sunulan özel mamalar dışında, otelimizde yapılan yemekleri günlük olarak köpeklerimize ulaştırıyoruz. Otellerde ortaya çıkan israfın da önüne geçiyoruz. Otelimiz bünyesinde oluşturduğumuz bir alanda yemeklerin ayrıştırılmasını yapıyoruz. Burada başkasından ya da herhangi bir kamu kurumundan da bir beklentimiz olmadan bu projeyi devreye aldık. Burada en büyük amacımız sokak hayvanları konusunda bir farkındalık oluşturmaktı" dedi.

Bu arada barınağın her zaman kişi ve kurumlara açık olduğu gerek köpek sevmek isteyen gerekse köpeklerin içinde bulunduğu durumu denetlemek isteyen kişi ve kurumların her zaman barınağa gelebileceği belirtildi.