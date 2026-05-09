Kuşadası\'nda Tekne Kazası

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, önceki gün saat 17.50 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 kişiyi kurtardı. Tekne ise yedeklenip, Kuşadası balıkçı barınağına getirildi.
