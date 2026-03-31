Kuşadası Belediyesi'nden Turizm Sezonu Öncesi Vatandaşlara Çevre Temizliği İçin Çağrı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun yaklaşmasıyla kent nüfusunun hızla artmaya başlayacağına dikkati çekerek, çevrenin temiz tutulması için vatandaşlara "çöp çıkarma" saatlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Kuşadası'nda, daha temiz ve hijyenik bir çevreye sahip olmak için geçen yıl "çöp çıkarma saati" uygulamasına geçildi. Evsel atıkların yarattığı, görüntü ve koku kirliliğine son vermek amacıyla yaşama geçirilen uygulamada, kent sakinleri çöplerini sabah 07.30-09.00 ile akşam 19.30-21.00 saatleri arasında konteynerlere bırakmaya başladı. Çöp çıkarma saatlerine uymayan kişi ve işletmeler hakkında idari işlemin de yapıldığı uygulama sayesinde ilçede kısa sürede çevre temizliğiyle ilgili başarılı sonuçlar elde edildi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de yaklaşan turizm sezonu öncesi kent sakinleri, tatil yapmak için ilçeyi ziyaret etmeye gelenler ile firma ve işletmelere çöp çıkarma saatlerine uymaları konusunda çağrı yaptı. Kuşadası'nın nüfusunun özellikle yaz aylarında 1 milyonun üzerine çıktığına işaret edilen çağrıda, uygulamanın atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve toplum sağlığının korunmasında da büyük önem taşıdığı ifade edildi.

"Daha yaşanılabilir bir Kuşadası için hep birlikte sorumluluk almalıyız"

Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, çalışmalarını daha temiz bir kent hedefi ile sürdürdüklerini belirterek, "Uzun vadede hedefimiz, Avrupa ülkelerinde uygulanan 'konteynersiz kent' modelini Kuşadası'na da uyarlamak. Uygulama ayrıca çevre estetiğinin korunmasına da katkı sağlıyor. Daha temiz, daha yaşanılabilir bir Kuşadası için hep birlikte sorumluluk almalıyız" diye konuştu.