Kuşadası Belediyesi'nden Turizm Sezonu Öncesi Vatandaşlara Çevre Temizliği İçin Çağrı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 13:16  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan turizm sezonu öncesi kent sakinlerine ve ziyaretçilere 'çöp çıkarma saati' uygulamasına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Bu uygulama ile çevre temizliği ve halk sağlığı korunmayı amaçlanıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun yaklaşmasıyla kent nüfusunun hızla artmaya başlayacağına dikkati çekerek, çevrenin temiz tutulması için vatandaşlara "çöp çıkarma" saatlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Kuşadası'nda, daha temiz ve hijyenik bir çevreye sahip olmak için geçen yıl "çöp çıkarma saati" uygulamasına geçildi. Evsel atıkların yarattığı, görüntü ve koku kirliliğine son vermek amacıyla yaşama geçirilen uygulamada, kent sakinleri çöplerini sabah 07.30-09.00 ile akşam 19.30-21.00 saatleri arasında konteynerlere bırakmaya başladı. Çöp çıkarma saatlerine uymayan kişi ve işletmeler hakkında idari işlemin de yapıldığı uygulama sayesinde ilçede kısa sürede çevre temizliğiyle ilgili başarılı sonuçlar elde edildi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de yaklaşan turizm sezonu öncesi kent sakinleri, tatil yapmak için ilçeyi ziyaret etmeye gelenler ile firma ve işletmelere çöp çıkarma saatlerine uymaları konusunda çağrı yaptı. Kuşadası'nın nüfusunun özellikle yaz aylarında 1 milyonun üzerine çıktığına işaret edilen çağrıda, uygulamanın atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve toplum sağlığının korunmasında da büyük önem taşıdığı ifade edildi.

"Daha yaşanılabilir bir Kuşadası için hep birlikte sorumluluk almalıyız"

Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, çalışmalarını daha temiz bir kent hedefi ile sürdürdüklerini belirterek, "Uzun vadede hedefimiz, Avrupa ülkelerinde uygulanan 'konteynersiz kent' modelini Kuşadası'na da uyarlamak. Uygulama ayrıca çevre estetiğinin korunmasına da katkı sağlıyor. Daha temiz, daha yaşanılabilir bir Kuşadası için hep birlikte sorumluluk almalıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:08:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.