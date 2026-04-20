Kuşadası'nda Yaklaşan Turizm Sezonu Öncesi İş Birliği Mesajı

(AYDIN) - Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım ve yönetim kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşan turizm sezonunun ele alındığı toplantıda, kent genelinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları konusunda her iki kurumun iş birliği içerisinde çalışacağı mesajı verildi.

Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, KESO Başkanı Çalım ve yönetim kurulu üyelerini makamında misafir etti. Kuşadası Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Çalım, Demirtaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette yaklaşan turizm sezonu öncesi kent genelinde sürdürülen hazırlıklar konuşuldu. Bu kapsamda plajlarda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Demirtaş, yenileme süreci devam eden Balık Hali ve Balıkçılar Kahvesi'nin de haziran ayında hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

"Esnaf çalışmalardan çok memnun"

Kuşadası Belediyesi'ne esnafın her zaman yanında olduğu için teşekkür eden KÇalım, "Öncelikle kentimizde hizmetlerin aksamadan ve kesintiye uğramadan sürmesi bizleri çok memnun ediyor. Belediyemiz yaklaşan turizm sezonuyla ilgili tüm çalışmalarını süratle yapıyor. Bu da esnafımız için çok önemli. KESO olarak, belediyemize her türlü desteği vermeye hazırız. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a da yeni kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Ücretsiz internet hizmeti sunulacak

Demirtaş, Çalım ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in yurt dışında yürüttüğü temaslar sayesinde her yıl daha fazla kruvaziyer gemisi ve konaklamalı turistin Kuşadası'nı tercih ettiğini vurgulayan Demirtaş, ayrıca düzenlenen festivallerle kentin "festivaller kenti" kimliği kazandığını ve turizm sezonunun uzatıldığını dile getirdi. Bu projeler arasında en dikkati çekici adımlardan birinin plajların ücretsiz hale getirilerek tamamen halkın kullanımına sunulması olduğunu belirtti. Bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü belirten Demirtaş, plajların en kısa sürede hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin kullanımına hazır hale getirileceğini söyledi.

Bu yıl Marina mevkiinde bulunan Halk Plajı ile Kadınlar Denizi Plajı'nda, geçen yıldan farklı olarak ücretsiz internet hizmeti de sunulacağını açıkladı. Kuşadası'nın turizm sezonuna her yönüyle hazır gireceğini belirten Demirtaş, her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade ederek tüm esnafa şimdiden hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.