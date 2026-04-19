Kuşadası Tenis Kulübü'nde Ulusal Egemenlik Kupası Heyecanı Yaşanıyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik Tenis Turnuvası, geniş katılımla ve çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor.

Turnuva, 96 erkek ve 38 kadın sporcuya ev sahipliği yapıyor. 17 Nisan Cuma günü başlayan turnuvanın açılış seremonisi 2'inci gününde Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşgül Dağlı ve turnuvada mücadele eden tüm sporcuların ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.

Tören, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, tüm sporculara başarılar diledi. Seremoni, Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı'nın sporculara katılım belgesi vermesi ile son buldu. Açılış sonrası sporcular maçlarına kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmalar, bugün oynanacak finallerle sona erecek.

168 maç, 11 kategoride kıyasıya mücadele

Turnuvadaki yabancı sporcuların katılımı organizasyona uluslararası bir nitelik kazandırdı. Toplam 11 kategoride düzenlenen turnuvada 168 maç oynanıyor. Organizasyona katılarak sporculara destek veren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, turnuvanın kentte spor kültürünün gelişimine sunduğu katkıyı vurguladı.

Turnuvaya ev sahipliği yapan tenis kulübü, Ömer Günel döneminde kente kazandırılan en önemli spor yatırımları arasında yer alıyor. Modern altyapısı ve uluslararası standartlardaki kortlarıyla dikkat çeken tesis, Kuşadası'nı tenis branşında bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline getirme hedefi doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Burayı bize kazandıran Ömer Başkanımıza teşekkür ederiz. Gençlere, çocuklarımıza, sporcularımıza bu tesis çok büyük bir imkan sağlıyor. Yakın zamanda Ömer Başkanın yanımızda olacağına inanıyorum" dedi.

"Biz başkanımla beraber 30 yıldır bu kortun hayalini kurmuştuk"

Kuşadası Belediyesi Tenis Kulübü Koordinatörü ve aynı zamanda Ulusal Egemenlik Tenis Turnuvasını düzenleyen Bağdagül Şimşek, "Ulusal Egemenlik Tenis Turnuvasının 2'incisini düzenliyoruz ve birazdan açılışımızı gerçekleştireceğiz. Biz başkanımla beraber 30 yıldır bu kortun hayalini kurmuştuk ve Ömer başkanım buranın açılışını yaptı. Bu güzel tesiste onun adına çok güzel işler başaracağımıza buradan herkese söz veriyorum" diye konuştu.

Turnuvaya katılan veteran sporcu Ahmet Haşim Demirler, "Tenis Kulübümüz açıldığı günden bu yana çok güzel işler yapıyor. Bunlardan bir tanesi de bugünkü turnuva. Bu yüzden Belediyemize ve Bağdagül hocamıza çok teşekkür ederiz" dedi.