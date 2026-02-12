Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu
12.02.2026 14:59
Jandarma, Kuşadası'nda yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı, 2'si tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında bir otomobili teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, otomobili dün Kuştur mevkisinde durdurdu. Ekiplerin aramasında; 170 gram metamfetamin, 52 sentetik hap, 12 bin 700 lira para, 2 bıçak, 3 metal tepsi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Otomobildeki F.T. (40), N.G. (39), H.Y. (30) ve H.D. (40) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. ve F.T. tutuklanırken, N.G. ve H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

